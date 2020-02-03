В сети интернет появились фотографии российской актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа фигуриста Петра Чернышева
Архивные снимки 11-летней давности были размещены в Инстаграм Анастасии Заворотнюк, сообщает Politeka. Их опубликовала дочь артистки Анна Заворотнюк, которая сейчас ведет соцсети вместо матери. Несмотря на то, что фото были опубликованы еще осенью 2019 года, о них снова вспомнили сейчас, когда в СМИ появились слухи о разводе звездной пары.
Напомним, что в сети активно гуляют слухи о том, что Петр Чернышев изменяет больной раком Заворотнюк. Якобы у него есть интрижка с бывшей коллегой по льду Наоми Ланг. В связи с этим поклонники пары вспомнили архивные снимки, которыми дочь Заворотнюк поделилась в день годовщины их свадьбы. На снимках еще совсем молодые Настя и Петр венчаются в церкви, а также принимают участие в свадебной фотосессии.
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Поклонники артистки в комментариях к посту отметили, что желают Заворотнюк скорейшего выздоровления, а некоторые фолловеры посоветовали, что делать семье Насти в такое трудное время.
«Надо в монастырь отвезти Настю и там пожить недельку и помазать маслом от мироточивой иконы»,
«Как хочется высказать все те горькие чувства, которые я испытала, когда узнала о болезни Насти!!! Но не хватит слов.... Как она мне нравится! Как больно за нее! Милая Настя, выздоравливайте! Сил вам на выздоровление!!! Бог вам в помощь!»,
«Развейте слухи. Пожалуйста. Пока здесь не напишут правду так люди и будут верить СМИ... Моя воля, я б бомбу в СМИ закинула за такие новости..», - пишут подписчики.
Добавим, что семья Насти Заворотнюк практически не дает комментариев журналистам по поводу здоровья актрисы. В связи с этим в СМИ часто появляются различные слухи о звездной паре.
Напомним, что муж Заворотнюк внезапно сменил имидж, поразив россиян новой внешностью: фото облетело сеть.
Также Politeka писала о разводе больной раком Заворотнюк и Чернышева: стало известно об изменах, "муж любит здоровую...".
А еще Politeka сообщала, что известный артист рассказал всю правду о больной раком Заворотнюк.