Регина Тодоренко показала, как развлекается на Мальдивах, и призналась, что заболела

Популярная украинская ведущая после свадьбы с певцом Владом Топаловым перебралась к мужу в Россию и теперь живет и работает там. Однако прямо сейчас Тодоренко решила отдохнуть от серых будней, и отправилась с маленьким сыном на Мальдивы. Теперь ведущая активно делится со своими поклонниками яркими фотографиями с отдыха.

Впрочем, как сообщает Politeka, отпуск Тодоренко проходит не без приключений. Так, в разделе Сторис она рассказала о том, что отравилась. Ведущая пояснила, что к ней на курорт приехала ее сестра, и она «от радости» съела все, что только было можно.

Однако, уже позже в тот же день Тодоренко как ни в чем не бывало поделилась новым фото с пляжа, на котором она позирует с кокосом. Для отдыха на Мальдивах ведущая выбрала стильный темно-бежевый купальник, который красиво подчеркивает ее свежий загар.

«Стандартное бесящее #с*чье Фото с кокосом», - иронично подписала снимок Тодоренко.

Ее поклонники не могли пройти мимо такого кадра. При этом некоторые спрашивали в комментариях о самочувствии ведущей, а она ответила, что ей уже лучше.

«Кокосик.. кайфуша», «Смотрю на ваши истории и завидую. так хочу на море», «Вы такая красивая!», «Ууууууух! Агонь! Брависимо!», «Вы очень красивая и излучаете тепло», «Фотография такая сочная», «Чувственно», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Тодоренко рассказала поклонникам о 24-часовом перелете на отдых и похвасталась снимком с сыном.

Так, по словам Регины, она решила приобщить сына к постоянным поездкам, и он уже может похвастаться внушительным списком посещенных стран. Пришла пора добавить туда еще одну - Регина улетела с малышом к Индийскому океану на Мальдивы.

На странице в Инстаграм она показала новый кадр, уже прибыв на место отдыха и похваставшись видом фигуры в купальнике.

Напомним, Тодоренко вернулась с Мальдив и поиздевалась над россиянами.

Как сообщала Politeka, Тодоренко без Топалова засветилась на отдыхе с другим мужчиной.

Также Politeka писала, что Тодоренко насмешила неудачной позой во время отдыха.