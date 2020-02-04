Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко показала новый образ в дубленке

На фото Регина уже позирует в зимней одежде, так как вернулась в домой с моря. В этот раз Тодоренко надела дубленку, длинное платье и сапоги. На фоне можно увидеть рождественский автомобиль, а рядом с певицей видна большая сумочка. Также можно заметить вокруг снег. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не сочтите мой пост за хвастовство! Просто, сидя на Мальдивах под палящим солнцем, поняла , что очень соскучилась по мужу, зиме и своей новой дубленке", - написала Тодоренко.

Фанаты успели за час поставить около 50 тысяч лайков. Но многие не восприняли пост Регины, так как посчитали его рекламой дубленки:

"Реклама", "Как хорошо, когда нет дублёнки! Можно спокойно сидеть на Мальдивах и не скучать!", "Каждый зарабатывает как может. Не извиняйтесь )", "Просто нужно писать рекламный пост, вот и мысли о шубе ))", "Да никто и не принимает за хвастовство , все принимают за рекламу;)", "Понимаем, принимаем просто как за срочную рекламу".

Сообщалось, что Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром.

В этот раз Тодоренко, несколько часов назад озадачившая заявлением о 24-часовом перелете на отдых, удивила снимком с отдыха.

Так, по словам Регина, она решила приобщить сына к постоянным поездкам, и он уже может похвастаться внушительным списком посещенных стран. Пришла пора добавить туда еще одну - Регина улетела с малышом к Индийскому океану на Мальдивы.

На странице в Инстаграм она показала новый кадр, уже прибыв на место отдыха и похваставшись видом чистого побережья и "дорогой в Рай".

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