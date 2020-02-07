В семье 65-летней королевы шансона Любови Успенской события разворачиваются с головокружительной скоростью. Не успела артистка сообщить о воссоединении с дочерью, как произошел новый скандал

30-летняя дочь артистки Татьяна Плаксина недавно дала интервью на одном из российских телеканалов, в котором обвинила мать в агрессии и насилии, мол она мучилась с раннего детства. Признание девушки всколыхнули сеть. Успенская заявила, что Таню обманом завели в студию, и что ее ребенок психически болен, поэтому она не отдавала себе отчета в своих словах. Плаксина подала в суд на телеканал, который компенсировал ей ущерб.

По поводу психического расстройства, Таня получила серьезную травму челюсти, упав с велосипеда в 2018 году. После этого девушка пережила несколько операций и впала в депрессию.

В результате скандального интервью, после того, как Плаксина "вывалила грязное белье", между матерью и дочерью пробежала черная кошка.

После очередной из ссор Плаксина ушла из дома. Успенской пришлось привлечь частных детективов, чтобы разыскать и вернуть дочь домой.

К слову, мирить женщин попытался телеведущий Андрей Малахов. Побывав на его шоу Успенская рассказала, как ее здоровье пошатнулось после побега Тани. Медики круглосуточно дежурили в ее доме, так как у артистки сильно подскочило давление.

Казалось бы, Малахову удалось вернуть мир и покой в семью, но не тут-то было. Вроде уже и Таня попросила прощение у матери, мол, ее положением воспользовались "нехорошие люди" (намекая на интервью) - но затем ситуация кардинально изменилась.

Дочь Успенской вновь покинула мать. Но на этот раз не сбегала - билеты ей купила сама артистка.

Королева шансона призналась, что не смогла удержать дочь как ни пыталась, и та отправилась в США к отцу.

"Да, она больше не живет в России. Она приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: "Пожалуйста, уезжай в Америку!" Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую НТВ дал ей за продажную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы!", - поделилась Успенская.

Певица объяснила, почему держала дочь рядом с собой. По ее словам, Таня страдала из-за аварии (получила не только ужасные травмы лица, но еще и боролась с психозом), а она хотела всего лишь опекать дочь.

"Теперь у нее есть свобода полная. Она и была — это все вранье, что я ей запрещала делать то, что она хочет. Я хотела, чтобы выздоровела и доделала операции, которые для нее очень важны. Чтобы она вновь стала красивой девочкой, уверенной в себе. Из-за этого я ее держала возле себя".

В заключение Успенская призналась, что была бы рада, если бы у Тани получилось все, что она задумала. "Дай Бог, чтобы она действительно доказала, что во мне не нуждается. Я буду только счастлива!"

Напомним, что Успенская взорвала жаркими кадрами: "Разврат уже надоел".