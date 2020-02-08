Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли на первый взгляд кажется идеальной, но на самом деле не все так просто

СМИ сообщают, что у звезды не все в порядке с психикой, она периодически впадает в депрессии.

Почему же знаменитость нельзя считать безупречной? Поговорим далее, пишет sm-news.ru.

Первое - Джоли очень целеустремленная и всегда добивается своего. Кроме того, она желает абсолютно все контролировать. Говорят, Энджи тщательно следит за новостями о себе, ведь думает, что именно она решает, какие информация и фото попадут на глаза общественности.

Второе - у актрисы было странное прошлое. Сейчас ее образ проработан, и Анджелина создает себе образ милой женщины, сфокусированной на семье. Однако это всего лишь образ, за которым скрыта тщеславная натура, имеющая настолько огромную власть, что по праву считается самой влиятельной дамой в Голливуде. Хотя и режиссеры не очень любят с ней работать из-за сложности.

И третье - у Джоли отсутствует актерский талант. Самые удачные роли, вероятно, это биографичные фильмы, которые имеют непосредственное отношение к ее прошлой жизни: «Прерванная жизнь», «Джиа».

Напомним, Анджелина Джоли далеко не так успешна, как ее экс-муж Брэд Питт. Хотя актриса всячески пыталась очернить репутацию бывшего, чтобы выглядеть на его фоне безупречной. Поэтому, узнавая об успешности бывшего возлюбленного Джоли очень недовольна.

Брэд был намного мудрее после расставания с супругой. Мужчина не находил себе оправдания и не хотел перекладывать вину на Энджи.

Напомним также, что появились слухи, как Джоли удалось соблазнить Брэда Питта. Во время съемок "Мистера и Миссис Смит" артистка сняла с себя белье во время одной из сцен. В общем, Джоли активно флиртовала и у нее вышло увести Питта из семьи.

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Для прогулки Джоли выбрала белую, похожую на шелковую, блузу, а также черные пальто и брюки. Завершали образ звезды балетки телесного цвета и крупные очки. Трудно было не заметить глубокое декольте наряда, которое подчеркнуло грудь артистки.

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