Звезда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар дал интервью

Хореограф появился в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина», где рассказал о пагубных привычках.

По словам Дмитрия, он употреблял наркотики.

"Однажды в моей жизни было место кокаину. Это произошло в другой стране и очень давно", - рассказал Дикусар.

Хореограф отметил, что ничего не почувствовал.

Дмитрий сообщил, что он сын медиков, поэтому хорошо разбирается в психотропных препаратах.

"Я понимаю, что есть наркотики, от которых вы потом уже не можете отказаться. Это горе для миллионов людей по всей планете. И надо четко понимать, что вы делаете, зачем и почему это может быть опасно", - сообщил хреограф.

Дмитрий Дикусар впомнил, что много лет назад, оказавшись на паркете шоу с Ириной Билык, ему показалось, что все вокруг словно не от мира сего.

Тогда мужчина подумал - все происходит за счет каких-то веществ, в частности кокаина. Позже выяснилось – ничего подобного, Ирина Билык просто сама по себе такая необыкновенная.

Ранее мы писали, что после распада брака с Ириной Билык, Дмитрий Дикусар женился на чемпионке Украины по бальным танцам Алене Шоптенко.

Причину распада и этого брака Дмитрий четко назвать не смог. По его словам, что, вероятно, он "не подошел" Шоптенко, ведь оба очень разные.

«Может быть, картинка в ее голове не совпала с тем, что она видела. Не знаю. Это надо у Аленки спросить. Я любил ее страшно сильно», - рассказал Дмитрий.

Напомним также, что недавно Ирина Билык откровенно рассказала, в каких отношениях состоит с бывшими супругами.

По словам звезды, у нее хорошие отношения, однако хотелось бы и кому-то отомстить, но не уверена, что у нее это получится, ведь она "очень добрый человек".

Ранее мы писали, что Ирина Билык отдыхала с мужем и детьми. Она одела оранжевую вязаную шапку, желтые очки и синию пайту с голубым воротом. Муж певицы одел джинсы, толстовку и желтую шапку, а маленький сын на фото в полосатой пайте.

Все семейство выглядело очень счастливым. Это не могли не отметить фанаты певицы, которые оставили множество комментариев.