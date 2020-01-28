Есть люди, которым бы она отомстила

Певица Ирина Билык откровенно рассказала, в каких отношениях состоит с бывшими супругами

Об этом звезда заявила в эфире программы "Ранок з Україною", передает Politeka.net.

Как утверждает популярная певица, она не держит ни на кого зла.

Более того, почти со всеми своими бывшими супругами Ирина Билык поддерживает отношения.

"На самом деле, в жизни я всегда придумываю такую историю. "Смотри, осторожно! У меня есть кольцо с ядом, если ты будешь себя не так хорошо вести, я подброшу тебе это в бокальчик шампанского". И сразу все становятся просто шелковые. Уже не могут ничего сказать, только немножко дрожат, боятся...", - призналась Ирина Билык в эфире украинского телеканала.

Звезда также рассказала, что есть люди, которым бы она хотела отомстить.

"На самом деле, я дружу с ними всеми: с Димкой (Коляденко), с Димкой (Дикусаровым), хотела сказать, что с Генкой, Сережкой… Конечно, хотелось бы кому-то отомстить, кстати, я сказала правду! Но не уверена, что у меня это получится — я очень добрый человек", — шутливо резюмировала Билык в эфире программы.

Ранее мы рассказывали о том, что Ирина Билык пустилась во все тяжкие. Украинская певица Ирина Билык представила новый клип, который вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

В клипе певица вновь предстала в образе роковой соблазнительницы. При этом в кадре она часто появляется в малопристойных образах. В комментариях под постом и видео в на YouTube пользователи неоднозначно оценили новую работу.

Многие отметили, что образ Билык поразительно похож на Мадонну. "Я, листая ленту, сначала подумала у Мадонны премьера", "Вы здесь очень на Мадонну похожи", " Как Мадонна.. идей не нашлось".

Другим понравился страстный образ Ирины Билк: "Нереальная красотка! Такая секси", "Жаркий клип", "Спасибо!! Крутейшая работа...яркий пример отличия таланта и класса от дешёвок: откровенные сцены смотрятся сексуально и красиво, а не пошло. Браво, Ира!! И клип и песня супер"

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