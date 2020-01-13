Известная украинская певица Ирина Билык поделилась совместным фото с сыном

На фото Ирина сидит на стуле в черной одежде и смотрит в камеру. Рядом на полу находится сын Глеб. Он также сконцентрировал свой взгляд на объектив. Видно, что на полу лежит ткань, на которой и разместился наследник Билык. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Большая мама: руки - два крыла.....", - написала Ирина под фото.

Фанаты начали активно обсуждать снимок:

"Очаровательные", "Красивые", "Красавица-мамочка и супер-сынуля！Всего Вам самого лучшего", "Все класс,но я бы сынулю на стульчик посадила,а сама бы рядом на пол села", "Сын на отца очень похож", "Какой чудесный мальчик. Красавец".

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Известная украинская певица Ирина Билык показала фото с отдыха

В этот раз Билык показалась в черной верхней одежде и очках, а также шляпе. На фоне можно заметить размытый пляж и воду, а также шезлонги.

"В каком городе, стране вы любите отдыхать в начале года?", - написала Ирина под фото.

Фанаты начали активно обсуждать публикацию Билык:

"В теплых странах", "Там, где море", "Хорошо бы в Доминикану", "Ужасные очки", "Ирочка, вы не меняетесь. Как всегда, на высоте. Обнимаю", "Хочется с вами", "Город, страна - значения не имеет. Главное отдыхать", "Во Франции", "Каждый раз в новом месте. Пальмы в приоритете".

Сообщалось, что Билык показала своего красавчика-сына, украинцы не удержались.

Известная украинская певица Ирина Билык показала подросшего сына Глеба на совместном фото

Снимок Ирина опубликовала черно-белый. На нем певица склонила голову над головой Глеба. Черная одежда мамы и сына прямо слилась вместе. Фото получилось очень чувствительным.

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