Джамала презентовала новую песню

Отрывок из нового клипа певица Джамала опубликовала на своей странице в инстаграм, а также объяснила ее смысл. Об этом сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть полное видео, доскролльте страницу до конца).

В клипе снялась также и рэперка alyona alyona, которая сама написала часть этой песню, а также исполнила ее часть.

«Это песня о сожалении. Все книги о достижении успеха, путь к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не жалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается!», – рассказала певица Джамала.

Она добавила, что идея песни и мелодия пришли к ней почти мгновенно, в течение нескольких минут.

«В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть - в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом. Я предложила написать и выполнить ее alyona alyona, поскольку уважаю и люблю ее творчество ❤️», – подытожила она.

В комментариях к клипу поклонники украинских певиц начали увлекаться словами и музыкой.

«Блин, что не песня, то пушка. Заходит и эта нереально», «Песня крутая», «Я конечно не слушаю музыку в стиле alyona alyona, но это уже вторая композиция, которая однозначно будет у меня на повторе. Потрясающая работа и шикарный дуэт», «Столь чувственную, глубокую, осмысленную песню, от которой мурашки по коже и слезы по щекам, дополняет клип, в котором показано это состояние, когда ты отпускаешь некоторые обстоятельства из прошлого, которые тебя тяготят. Браво, Джа, @ alyona.alyona.official, это прекрасная работа. Спасибо ❤️», «Гениальная певица !!! Песня - мурашки по коже!», – написали в сети.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз прямо в автобусе…».

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