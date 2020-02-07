Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

На этот раз певица порадовала поклонников жарким снимком со сцены, на котором позирует расставив ноги, и вкинув одну руку вверх. Умелый фотограф правильно подобрал ракурс, успев поймать на камеру красотку во всей красе.

«Всегда танцую и пою! ❤️», – подписала она новое фото.

Анастасия Каменских удивила своим нарядом: на ней было лишь черное белье, которое украшали блестки, бахрома, пояс, прозрачная сетка, а также ботфорты. Волосы певица распустила и уложила на одно плечо.

Потап не выдержал и первым написал комментарий к фото жены. Он оставил три огонечка-смайлика, сказав этим больше, чем можно словами. По всей видимости, его не смущает откровенный вид жены на сцене, а даже наоборот.

В комментариях также отметились поклонники Насти и оставили много комплиментов. Но нашлись и противники столь откровенного наряда у певицы.

«Модель», «Какая красивая», «Какой-то лиф странный», «Как минимум это сексуально», «Красотка», «Раньше талантливые люди ходили в одеждах, но исполняли такие произведения, что в миллионах сердец живут эти песни по сей день, и неважно во что одет был исполнитель. Зато сейчас непонятно что поют, зато полуголые на сцене, это аж противно . Вы же женщины мужние, как же с вами ваш муж в постель ложится, если вас вся страна в трусах и ливчике наблюдает постоянно. ???? Фу , а талант где? Талант трусами рекламировать не надо. И не надо писать, что ЗАВИДУЮ. Плевать, я лично за , пора им уже без трусов скакать, статус позволяет. Будет хоть действительно на что посмотреть без занавесок», «Как всегда сногшибательна», – написали в сети.

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