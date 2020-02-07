Журналисты выяснили имя новой возлюбленной Владимира Остапчука, который сейчас переживает громкий развод

В интервью журналистам бывшая жена Остапчука Елена Войченко призналась, что он ушел из семьи к другой женщине. По словам Елены, причиной их развода не были ссоры, как утверждает Остапчук, передает Politeka.net со ссылкой на программу «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Скандал вокруг развода звездной пары продолжает набирать обороты. Сначала Елена Войченко рассказала о причинах развода в программе «Кава з перцем», после чего Остапчук рассказал свою версию разрыва на канале «1+1». Кроме этого, шоумен не скупился на слова в Инстаграме.

Отметим, что многие знаменитости осудили Остапчука, заявив, что он врет. Его партнерша по «Танцам со звездами» Илона Гвоздева назвала его «человеком-гов**м года», а старшая дочь Снежаны Егоровой Стася Ровинская под одним из постов написала, что у Остапчука роман с нотариусом.

«Лучше бы своей нотариуске-юристке сказал, чтобы меньше хвасталась. Безобразно, когда человек себя так ведет. Особенно с детьми!», - написала Ровинская.

Журналисты выяснили, что речь идет о 33-летней Кристине, которая работает нотариусом. Отмечается, что пара познакомилась еще летом, во время свадьбы в Италии. Остапчук был на этой свадьбе ведущим, а девушка – подружкой невесты. В социальных сетях нет их общих фото, но их снимки совпадают: пара одновременно постит фотографии с одного и того же места.

«А в среду вечером практически в одно время совпали их сториз в Инстаграм. Кристина и Владимир выложили сначала почти идентичные видео из раздевалки одного и того же загородного комплекса для отдыха», - отметили журналисты.

По словам Елены, она знает эту женщину почти с первого дня, но не хочет комментировать очередной роман бывшего мужа. Девушка добавила, что после ее признания телеведущий ведет себя агрессивно, и даже угрожает отобрать у нее детей.

Добавим, что сам Остапчук информацию о романе с нотариусом не подтвердил. Представители девушки от комментариев также отказались.

Напомним, что Остапчук после громкого развода впервые заговорил о нетрадиционной ориентации: "Мы пытались...".

Ранее Politeka сообщала, что Остапчук после развода снова заговорил о свадьбе, в сети истерика: "Это не поведение мужика".

Также Politeka писала, что Остапчук примкнул к Лорак, Потапу и Каминской: топ самых громких разводов украинских звезд.