Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук травмував руку на тренуванні в залі

Володимир Остапчук показав фото з зали, де він тренується. У пості він повідомив, що пошкодив руку. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку в instagram телеведучого.

«Сьогодні на тренуванні трохи пошкодив руку. Нічого страшного - до весілля заживе», – він підписав фото.

Також він додав красномовні хештеги до знімку: спить з жінками; спить з чоловіками; спить з гітарою; кинув дітей; остапчук заплати за школу; спорт; мотивація. Його гумор не припав до смаку шанувальникам, і вони почали бурхливо обговорювати в мережі.

«Ти можеш визначиться, у тебе голова болить або рука? тільки і чекаєш, щоб тебе пожаліли», «Невже це правда когось смішить? 😳 Ввв... зупинися так тролити свою колишню дружину, так і справжню «гітару», «чесно, шкода вашої дружини! Це не поведінка мужика!», «100%, жартом по повній😟 і всі адекватні люди це бачать.», «Фу! Як низкр. Не опускайтеся ще далі ... дно👎🏻», «Вовка, тебе треба погодувати, що ти там намагаєшся спалювати????», «не мужик», – відзначили в мережі.

Також Володимир відповів на деякі запитання своїх фоловерів. Так, на перший коментар він зізнався, як проводить самотні вечори: «голова не болить. Варю борщ. Жити є де.».

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук зазначив в інтерв'ю, що він ніколи не спав з чоловіками. Телеведучий також додав, що причиною розлучення з Оленою Войченко послужили сімейні сварки і ревнощі дружини Олени.

"Ми зрозуміли, що наша сімейне життя йде шкереберть. Ми почали сваритися, ми дуже сильно почали сваритися. І найстрашніше в цій ситуації те, що ми почали робити це перед нашими дітьми. Ні, ми не билися, але сварки були серйозні. Підставою для розбіжностей і сварок на підвищених тонах стала моя робота… Я не правий в тому, що так довго вирішував це питання. Дуже довго. Треба було розірвати ці стосунки по-дорослому — як двоє дорослих людей, чесно зізнатися, мабуть, коли це не набуло таких розмірів", – розповідає Володимир Остапчук.

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https://youtu.be/7ychlZOR_hY