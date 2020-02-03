Шоумен Володимир Остапчук не міг не відреагувати на чутки про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію

Про це пише Politeka.net.

Відверту заяву український телеведучий, який пережив гучне розлучення, зробив в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".

Телеведуча в ефірі програми поцікавилася у Володимира Остапчука: "За очима говорили про твою нетрадиційну орієнтацію. Навіть дружина Олена підлила масла у вогонь...".

Але популярний шоумен відкинув всі припущення Каті Осадчій і заявив, що він ніколи не спав з чоловіками.

«Ні, я не гей. У мене ніколи не було стосунків з чоловіком і ніколи не буде… Не потрібно шукати сенсацію в цієї історії, яку шокову інформацію, починають мене одружити з усіма партнерками на „Танцях“ або запасатися попкорном. Ми десятки разів намагалася склеїти це життя, але склеїти можна горщик, а коли попіл, ти вже ніколи його не склеїш», — запевнив він ведучу і телеглядачів.

Він також додав, що причиною розлучення стали сімейні сварки і ревнощі дружини Олени.

"Ми зрозуміли, що наша сімейне життя йде шкереберть. Ми почали сваритися, ми дуже сильно почали сваритися. І найстрашніше в цій ситуації те, що ми почали робити це перед нашими дітьми. Ні, ми не билися, але сварки були серйозні. Підставою для розбіжностей і сварок на підвищених тонах стала моя робота… Я не прав у те, що так довго вирішував це питання. Дуже довго. Треба було розірвати ці стосунки по-дорослому — як двоє дорослих людей, чесно зізнатися, мабуть, коли це не набуло таких розмірів", - резюмував Володимир Остапчук в спілкуванні з Катею Осадчою.

Раніше ми розповідали про те, що колишня дружина Володимира Остапчука вивалила брудну правду про розлучення. минулого року після 10 років шлюбу і народження двох дітей Остапчук розлучився з дружиною Оленою Войченко. Остання відверто поділилася причинами і обставинами розставання, виклавши всі некрасиві подробиці без утайки.

Кілька місяців Володимир і Олена категорично відмовлялися коментувати розлучення. Шанувальники ведучого прийшли до висновку, що просто дружина втомилася від його постійної зайнятості та богемного життя. Однак, ситуація виявилася куди цікавіше.

Олена розповіла про те, що чоловік не допомагав їй з дітьми, більш того, не розумів важливості цієї допомоги. І прямим текстом їй так і казав "я ще не нагулявся".

Крім того, вона зізналася, як піймали чоловіка на численних інтрижках. Олена побачила листування в його телефоні. А на її резонні запитання Володимир не знайшовся що відповісти.

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