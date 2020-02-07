Против такой красотки никто не устоит

Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими и пикантными фото с отдыха

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм, показала фанатам новый снимок. Надо сказать, здесь Леся не постеснялась и выложила на показ свое главное достоинство - роскошные длинные ноги.

При этом знаменитость решила, что главный свой шедевр не стоит прикрывать ни чем, поэтому красуется на фото лишь в одних леопардовых плавках.

Судя по пальме в кадре, Леся продолжает отдыхать на Ближнем Востоке, в Абу-Даби, либо все еще выкладывает фотки с прошлого отдыха.

Горячий образ Никитюк не могу пройти мимо внимания ее многочисленных поклонников в социальной сети. Всего за несколько часов они оставили более 60 тыс лайков и десятки комментариев.

Пользователи хвалили Лесю за прекрасный внешний вид.



"Ось така має бути модель", " Як схожа на Блейк Лавлі у фільмі «Мілина»)", " Какая гладенькая и ладненькая", " Вам стоит в таком виде вести шоу)", " Леся, вы красотка", " знойная мадам", " Ну богиня, просто богиня!"

Конечно, не обошлось и без замечаний, что такая красавица должна иметь своего принца.

" надо сватать пока стрельбу не открыли ты согласен", " да засиделась в девках))",

Напомним, что на днях Леся Никитюк опубликовала видео с анонсом нового сезона шоу «Кто против блондинок». Никитюк отмечала, что 2 года назад это шоу называли фигней, а сегодня оно одно из самых рейтинговых на канале. В анонсе Никитюк примеряла на себя образ ведьмы. В окружении девушек она появилась в красном балахоне с капюшоном над большим котлом с зельем.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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