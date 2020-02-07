Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими и пикантными фото с отдыха
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм, показала фанатам новый снимок. Надо сказать, здесь Леся не постеснялась и выложила на показ свое главное достоинство - роскошные длинные ноги.
При этом знаменитость решила, что главный свой шедевр не стоит прикрывать ни чем, поэтому красуется на фото лишь в одних леопардовых плавках.
Звезда "НеАнгелов" разделась и выставила напоказ самые сочные места: вид сзади впечатляет
"Третий брат Кличко'': архивное фото легендарных украинцев поразило сеть
Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачной накидке: «Покажите это Волочковой»
Кравец из «Квартала 95» лишилась главной роли и ошарашила причиной: «Внезапно волосы…»
Судя по пальме в кадре, Леся продолжает отдыхать на Ближнем Востоке, в Абу-Даби, либо все еще выкладывает фотки с прошлого отдыха.
Горячий образ Никитюк не могу пройти мимо внимания ее многочисленных поклонников в социальной сети. Всего за несколько часов они оставили более 60 тыс лайков и десятки комментариев.
Пользователи хвалили Лесю за прекрасный внешний вид.
"Ось така має бути модель", " Як схожа на Блейк Лавлі у фільмі «Мілина»)", " Какая гладенькая и ладненькая", " Вам стоит в таком виде вести шоу)", " Леся, вы красотка", " знойная мадам", " Ну богиня, просто богиня!"
Конечно, не обошлось и без замечаний, что такая красавица должна иметь своего принца.
" надо сватать пока стрельбу не открыли ты согласен", " да засиделась в девках))",
Напомним, что на днях Леся Никитюк опубликовала видео с анонсом нового сезона шоу «Кто против блондинок». Никитюк отмечала, что 2 года назад это шоу называли фигней, а сегодня оно одно из самых рейтинговых на канале. В анонсе Никитюк примеряла на себя образ ведьмы. В окружении девушек она появилась в красном балахоне с капюшоном над большим котлом с зельем.
Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.
Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".
Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по..."