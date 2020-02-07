Юморист Максим Галкин удивил кадрами с маленькими детьми - Лизой и Гарри

Артист вместе со своей звездной супругой Аллой Борисовной Пугачевой, как известно, являются родителями очаровательных малышей. Артист опубликовал видео, где, в своем роде "заставил" малышей поработать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российского комика (Чтобы досмотреть видео, доскрольте до конца страницы)

Так на новом опубликованном видео из, вероятно, дома Галкина и Пугачевой их милейшие малыши позируют в различных вещах, а перед тем - распаковывали упаковки с названием известного в России поставщика услуг и товаров. Малыши красовались на камеру, а их звездный папа за кадром рассказывал, что вещи фирменные, красивые, качественные и проговорился о скидке для всех желающих, если те назовут нужный промокод при покупке товара упоминаемой торговой марки. И сам, вероятно, на рекламе заработал, и деток "подключил", рассуждают поклонники артиста.

Отметим также, что Лиза и Гарри заметно подросли и прекрасно смотрятся в кадре, большинство подписчиков Галкина пишет о том, что семейство - просто супер, некоторые не очень довольны опубликованными кадрами:

"Вещизм"

"Показательно"

"Погода у вас, как в сказке"

"Прекрасные дети у Вас, Максим"

Ранее мы сообщали, Галкин ошарашил фанатов постельным видео. Как оказалось, артист принимал участие в съемках ролика, рекламирующего матрасы. Кстати, все действо происходила в их с Примадонной особняке.

"От души посмеяться и вволю выспаться - вот два лучших лекарства от любого недуга. С первым у меня все в порядке, а со вторым помогли", - написал Галкин.

Пользователи поспешили оставить свои комментарии:

"Лучше такая реклама, чем отстойного вредного кошачьего корма 🤣🤣"

"А реклама презервативов в 100 раз дороже стоит !) Шутю )"

Напомним, у Ротару прервали молчание и выдали всю правду о Пугачевой.

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