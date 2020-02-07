Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала новое домашнее фото

На снимке Гузь показала себя в белом платье. При этом на шее у нее была цепочка, а на руке часы. Волосы Леонила решила оставить распущенными. Одной рукой она взялась за ухо, а второй, скорее всего, делала селфи. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не успели написать комментариев или поставить лайки. Фотография с этим образом была через некоторое время удалена по неизвестной причине.

Но в истории этот образ удалось найти. Если верить геометке, Леонила сейчас отдыхает в Испании, а селфи делала в зеркало.

Ранее мы сообщали, что обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь позировала в очень коротком наряде.

Звезда была, вероятно, в черном боди, которое выделило роскошную грудь Гузь и ее тонкую талию.

Поверх нее был необычно надет пиджак. Модель засунула руку в один рукав. Наряд она подвязала на талии черным поясом с надписью. Надетый таким образом пиджак едва ли скрывал, поэтому Леонила засветила лишнее, просто: "Ну, ничего себе!".

На ногах девушки красовались массивные ботинки и белые носки.

Макияж с акцентом на глаза завершил образ.

Модель расставила широко ноги и смотрела вбок.

Судя по надписи: "#backstage", представленное фото было сделано во время одной из фотосъемок.

Сообщалось, что обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь посветила идеальным телом в откровенном наряде.

На девушке были черные плавки, а на бедрах - вязанная повязка с бахромой, которая едва прикрывала ее ягодицы.

На одном из фото Леонила сорвала с себя топ и предстала обнаженной по пояс, однако она прикрыла прелести и повернулась к фотографу спиной.

Стоит отметить, что образ девушки завершали блестящие цепочки, которые "оплели" ее тело.

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