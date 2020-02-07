Популярная в Украине певица Анастасия Каменских показала кадр, на котором она позирует в откровенном наряде

Украинская знаменитость "порезвилась" в компании подружки - коллеги по артистическому цеху, а также фотографа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Супруга рэпера Потапа продемонстрировала в сториз, как она выглядела в 2017 году. На кадре со студийных съемок, артистка позировала в темных трусиках, топе, полушубке поверх белья, а также в черных чулках в сеточку и шапке. Ее напарница - в кожаных ботфортах, кепи и также белье.

Отметим, что у поклонников звезды сцены и сети не было возможности прокомментировать публикацию, но ранее они в комментариях неоднократно заявляли, что Настя не перестает их удивлять. Часто знаменитость "злоупотребляет макияжем" и откровенными образами, которые передает на своих фото.

К слову о макияже, на других фото Насти, также со сториз, она покрасовалась в водолазке, эффектном мини и шапке. Последнюю, звезда украинского шоу-биза меняла в кадре несколько раз, используя популярное приложение в соцсети. На лице певицы был виден "ядерный" мейк - очень выразительно подведены глаза в частности.

Ранее сообщалось о том, что украинцам немного надоела звезда - так в комментариях к выступлению одного из участников "Голос країни-10", где Каменских заседает в качестве тренера, появились показательные фразы по теме, дескать, «Каменских очень много» на украинском ТВ, и что Анастасия очень старается себя показать и как-то выделиться среди звездных судей:

«Каменских спела несколько песен на испанском , и уже все испанские песни прям " ее тема" лол»

«как же Каменских проигрывает Тине...»

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год

А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев

Также Politeka сообщала, что Каменских сотворила с Потапом невероятное