Несмотря на попытки 65-летней российской певицы Любови Успенской наладить жизнь 30-летней дочери Татьяны Плаксиной, та унизила мать в очередной раз и подалась искать счастье за рубежом

Семейный скандал Успенской не обсуждает в сети разве что ленивый. А интервью Плаксиной на одном из телеканалов, в котором девушка обвинила мать в агрессии и насилии, только еще больше подлило масла в огонь.

Началось все с того, что в 2018 году Татьяна получила серьезную травму лица, упав с велосипеда (были разорваны мягкие части, сломана челюсть, выбиты несколько зубов). Восстановление и операции оказались сложными не только в физическом плане, но и моральном. Девушка начала страдать от депрессии и психоза. Успенская все это время старалсь быть рядом, помогать ей перенести последствия травмы.

Каким-то образом Плаксина оказалась на телевидении и рассказала о жутких "тортурах", которым она якобы подвергалась в детстве и о том, что мать издевается над ней до сих пор. Заявление девушки вызвало настоящий переполох. Впоследствии Плаксина и Успенская помирились и подали на телевизионщиков в суд, что те, мол, воспользовались беспомощностью психически больной девушки. Успенская опровергла все, что сказала дочь.

В конце концов Татьяна решила покинуть мать и отправилась к отцу, бизнесмену Александру Плаксину, который уже больше года живет в США. Ранее сообщалось, Успенская пожаловалась на мужа-тирана и вознамерилась с ним развестись после 30 лет брака.

На защиту семьи встала бизнесвумен и блогер Вероника Пулянина, которая обвинила соотечественников в излишнем "смакованни" чужой личной трагедии.

"Королева шансона, дочь, как две капли воды, похожая на ее. Обе красавицы, стильные, взгляд с поволокой. Картинка. Вдруг случилось несчастье. Действительно несчастье. И только ленивый не засунул свой нос в эту семью! Телевизионщики, имейте совесть! Что это за издевательство над матерью? Если человек публичный, то можно вот так организовать моральную травлю?".

Пулянина добавила, что родители всегда любят своих наследников, поэтому стараются сделать для них все, что в их силах. Несмотря на это, дети всегда протестуют, им кажется, что им мешают и вредят.

Напомним, что Успенская взорвала жаркими кадрами: "Разврат уже надоел".