Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна показала себя без макияжа и в домашнем, уютном образе. При этом в подписи звезда решила заинтриговать поклонников необычным заявлением:

«Знаю, что это не по правилам инсты! Но через минуты две, я поднимусь в небо на своём самолете и буду безумно гордиться собой и своими людьми!

Сегодня был невероятный день, а завтра будем ещё лучше ! Такое произошло!!!!! Но не могу пока сказать !!! А ещё, пока я буду лететь, моя команда снимает крутейший лукбук новой коллекции. Там такие вещи!

Я в целом очень многое изменила! Обещаю становиться доступнее и качественнее с каждым днём ! Я горжусь своей командой ! Горжусь своей семьей, которая с каждым днём становится больше!!!!! Все ! Я взлетаю !!!!!!!!! Люблю !!! P.s. И в стаканчике не кофе 😂 Есть, что отметить 🤗😂❤️», – написала артистка.

Поклонники тут же прокомментировали пост:

«Опять беременна что ли?🙊», «Я тоже сейчас в Шереметьево!!! Анна, где вы??? 😂😂😂», «Заинтриговала...Как нам быть теперь??? Отгадывать?», «Аня,обязательно куплю твою толстовку! ❤️❤️», «Анна, подскажите, пожалуйста, когда уже будет Ваш большой сольный концерт в Киеве?🙏❤️», «Люблю тебя очень сильно 🤍🤍🤍🤍🤍🤍».

До этого Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает на матче своего возлюбленного. Как недавно выяснилось, у звезды новое увлечение, причем о нем стало известно лишь после заявления звезды.

Ранее она не афишировала отношения, учитывая тот факт, что спортсмен моложе Седоковой и к тому же был женат.

"Я так хочу, чтобы каждый из нас нашёл свой недостающий пазл. Я свой нашла ❤️ Люблю тебя и нашу сумасшедшую семью @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – отметила несколько дней тому назад Анна под похожим роликом в Инстаграм.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом