Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм
Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.
Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.
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В этот раз на фан-аккаунте в Инстаграм появилась целая серия жарких видео и фото из музыкальных гастролей.
На представленных кадрах Тина сменила довольно много нарядов и даже поразила формами в коротком комбинезоне зеленого оттенка.
Так, в кадре Тина предстала в соблазнительном "луке": в одном лишь тонком комбинезоне салатового оттенка, подчеркнувшем ее стройную фигуру, а также в парике с короткими волосами. Дополнила образ Тина длинным черным плащом.
Кадры были представлены с разных ракурсов, а сделаны на одном из концертов Кароль во всеукраинском туре, который она устроила в 2020 году.
До этого певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром. В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в белом халате.
Также видно, что певица позировала на кровати с белым полотенцем на голове. Примечательно, что свой банный халат звезда соблазнительно распахнула, частично обнажив грудь. На лице артистки легкий макияж в естественных оттенках.
Поклонники певицы обратили внимание под постом в Инстаграм также на то, что звезда украсила нежный образ массивным серебристым кулоном, который по форме напоминает каплю. К слову, ранее артистка уже представляла похожий кадр, который довольно бурно обсудили поклонники.
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