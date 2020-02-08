Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз на фан-аккаунте в Инстаграм появилась целая серия жарких видео и фото из музыкальных гастролей.

На представленных кадрах Тина сменила довольно много нарядов и даже поразила формами в коротком комбинезоне зеленого оттенка.

Так, в кадре Тина предстала в соблазнительном "луке": в одном лишь тонком комбинезоне салатового оттенка, подчеркнувшем ее стройную фигуру, а также в парике с короткими волосами. Дополнила образ Тина длинным черным плащом.

Кадры были представлены с разных ракурсов, а сделаны на одном из концертов Кароль во всеукраинском туре, который она устроила в 2020 году.

До этого певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром. В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в белом халате.

Также видно, что певица позировала на кровати с белым полотенцем на голове. Примечательно, что свой банный халат звезда соблазнительно распахнула, частично обнажив грудь. На лице артистки легкий макияж в естественных оттенках.

Поклонники певицы обратили внимание под постом в Инстаграм также на то, что звезда украсила нежный образ массивным серебристым кулоном, который по форме напоминает каплю. К слову, ранее артистка уже представляла похожий кадр, который довольно бурно обсудили поклонники.

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