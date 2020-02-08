"Вы не представляете, как сильно мир вас любит"

Мир затаил дыхание в ожидании продолжения культового американского сериала "Друзья", выходившего с 1994 по 2004

Как стало известно, канал HBO уже готовит специальный выпуск "Друзей". По словам инсайдеров, звездам ситкома в результате напряженных переговоров с продюсером сериала Warner Bros. TV, удалось договориться о щедрых гонорарах. Так, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизе Кудроу, Дэвиду Швиммеру, Мэтту Леблану и Мэттью Перри заплатят от 3 до 4 миллионов долларов за работу.

О том, что легендарная шестерка готовится вновь собраться ради "Друзей", слухи ходят давно. Однако, как оказалось, из-за плотных графиков актерам было непросто воссоединиться.

И хоть актеры "Друзей" прямо не комментируют воскрешение сериала, но это можно понять по тем крупицам намеков, которые они оставляют в своих соцсетях для преданных фанатов.

В частности, Мэттью Перри, исполнивший роль Чэндлера, успел обнадежить в своем Твиттере: "Большие новости идут...".

Пользователи с радостью уцепились за этот твит, засыпав звезду вопросами.

"Воссоединение друзей?"

"Чем бы это ни было, мы гордимся и рады за вас ... вы не представляете, как сильно мир вас любит ❤️"

"Боже мой! Пожалуйста, скажите мне, что это очень долгожданное воссоединение! 💃"

"Как бы я ни любил воссоединение, я, честно говоря, не вижу, как это будет происходить, и даже если бы я это сделал, я могу гарантировать, что будет так много ненависти и троллинга, что это просто разрушит его".

В том числе популярная шестерка в последнее время постит в своих микроблогах в Инстаграм старые фото со съемок. Вместе с ними ностальгируют и миллионы поклонников.

Впрочем, ранее звезды скептически относились к подобной идее. «Я просто не думаю, что это возможно, учитывая разные карьерные пути каждого из нас. Я думаю, все это чувствуют: зачем связываться с тем, что совершенно правильным образом закончилось? Я ничего не хочу делать ради денег. Это должно иметь творческий смысл. Но ничто из того, что я слышал до сих пор, представленное нам, не имеет смысла», — говорил Дэвид Швиммер до всей этой шумихи по поводу ситкома.

Напомним, как выглядят звезды сериала «Друзья» 25 лет спустя: просто не узнать