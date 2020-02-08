История взаимоотношений 65-летней звезды российского шансона Любови Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной, показанная телеканалом НТВ, вызвала эффект разорвавшейся бомбы

Девушка обвинила мать в жестоком обращении, потому что якобы принудительно удерживала ее в клинике для душевнобольных, а Любовь Успенская, в свою очередь, заявила, что команда программы воспользовалась нестабильным душевным состоянием Татьяны ради хайпа, похитив ее для съемок, а на нее саму оказывалось психологическое давление, передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

Что на самом деле происходило во время записи скандальной программы, расскажет бывшая любовница певца Сергея Лазарева Лера Кудрявцева в программе «Звезды сошлись». По словам сотрудников редакции, Татьяна Плаксина сама обратилась к ним за помощью. Во время эфира станет известна правда о ее диагнозе.

Как заверяют редактора шоу, они покажут нынешнюю жизнь девушки, которая в свое время решила быть с отцом, бизнесменом Александром Плаксиным, условия, в которых она находится сейчас, и тому подобное. Как известно, после шумихи вокруг ее имени Татьяна улетела к отцу в США.

В свое время Любовь Успенская признавалась, что у нее сложные отношения не только с единственной дочерью, но и с мужем. 30-летний брак пары трещит по швам, и сейчас певица решила развестись, поскольку чувства давно прошли, а с мужем они всю жизнь ругались и не могли найти общий язык.

«Никому не говорила, но он уже год не живет в Москве. Он прекрасно знал, что я хочу расстаться с ним, и добился того, чтобы этого не случилось. Все годы муж шантажировал меня и развращал Таню деньгами», – призналась артистка.

Что же касается скандального эфира на НТВ, то звезда не собирается прощать той волны скандалов, которая обрушилась на нее. По словам адвоката певицы Александра Бенхина, она подготовила 17 судебных исков в адрес телеканала и намерена отсудить 500 тысяч долларов морального ущерба.

Напомним, больную дочь Успенской облили грязью после побега в США.

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