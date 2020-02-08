Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Каменских является любительницей показать откровенные фото, на которых она с радостью демонстрирует стройную фигуру. Отдых на теплом побережье в открытом купальном костюме, провокационные позы, откровенные, а местами даже вызывающие кадры – все это есть в архиве Каменских.

Так, на одном из пикантных фото звезда также подогрела интерес к своей персоне излюбленным образом — опубликовала довольно «горячее» фото. На представленном фото Настя позировала в пикантной позе в черном белье. Причем сделала фото Анастасия прямо в раздевалке, что отметила под постом в Инстаграм в подписи.

«👍Фигура офигенская», «Коли поєднались талант і краса в одній людині....», «Идеал женской красоты❤️», «Мотивация🔥❤️😍», «Люблю стильную одежду, но внешний вид не главное для меня», «Ну что сказать, Богиня !))», «Настя, домой!!! 🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍 Убери пока Леха не спалил)))», «Sometimes😂», «По фигуре уже игуре уже nickiminaj доганяет....», «Когда показываешь спорт ❤️😍😍😍 Умничка Настя 🔥🔥🔥💣», – пишут пользователи.

Также украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети "старые-новые" кадры в бежевом комбинезоне.

«С началом новой недели💋 Помните, только вы сами решаете какой будет ваша жизнь и путь к достижениям! ✨», – написала в Инстаграм Настя под постом, опубликованным несколько часов назад.

Обратим внимание, что сообщение Каменских сопровождала жарким видом в элегантном комбинезоне бежевого оттенка с вырезом, который эффектно подчеркивает ее формы. При этом дополнила образ Настя белой накидкой, чем-то напоминающей плащ. На это же обратили внимание и ее поклонники.

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