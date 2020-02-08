34-летняя украинская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", посветила прелестями в откровенном наряде и заговорила о том, что значит быть взрослой

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. Артистка надела прозрачную кофточку темного оттенка, под которой виднеется черный бюстгальтер. Татьяна стала спиной к зеркалу и опустила голову к плечу. Солнцезащитные очки сползли на кончик носа, так шо стал заметен томный взгляд певицы. Массивные украшения золотистого цвета: большие серьги-кольца, крупная цепочка и еще одна, потоньше, с кулоном - дополнили образ Котовой. Волосы она решила собрать в высокий пучок.

Артистка поразмышляла по поводу того, что значит быть взрослым. По ее мнению, степень "взрослости" зависит от того, способен ли человек совладать со своими эмоциями.

"У каждого рано или поздно наступает момент, когда ты не пытаешься кому-то угодить и что-то доказать. Когда ты не хочешь быть лучше только ради или для кого-то. Когда нравится только то, что любишь, без неожиданных движений и появлений, без нарушенных планов и графиков. 💔 Когда ты умеешь управлять своими эмоциями и не демонстрируешь миру истерики. Когда стабильность - это показатель не скучной натуры , а твоей уверенности в своём выборе. 🙏🏻 Когда ты знаешь, что сейчас в тренде и как хайповать, но тебе хочется быть собой и не поддаваться соблазнам сомнительной славы 🤪 Когда ты не хочешь разбираться в чужих мотивах и выяснять отношения. Это прекрасно , все понимать и видеть вокруг себя, но уметь это отпускать. И просто быть собой , жить и наслаждаться своим внутренним состоянием 🧡 Это и есть - быть взрослой."

Пользователи сети поддержали Котову, восхищаясь ее мудростью.

"Чудесная женщина 🌹"

"Полностью с Вами согласна! В какой раз убеждаюсь, что помимо красоты, Вы ещё и очень умная и мудрая женщина!❤️"

Ранее мы сообщали, Татьяна сверкнула идеальными ножками на камеру. Она поделилась в Инстаграм фото, на котором предстала в соблазнительном наряде: черном топе, что "тесно" обтянул ее пышный бюст и юбке из тончайшей ткани, которую она задрала так высоко, что от открывшегося вида идет кругом голова.

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