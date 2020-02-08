Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Напомним, Анна Завгородняя и Настя Каменских часто появляются вместе на публичных мероприятиях, а после выкладывают совместные фото на своих страницах в соцсетях. Кроме того, звезда часто появляется в одежде от бренда лучшей подруги. Теплой осенью девушки также провели время на тренировках, которые проходили на свежем воздухе на Девичь-Горе в Киеве.

А сегодня Настя решила показать в Стори кадры, которые опубликовала ее подруга и напомнив тем самым, как Каменских выглядела более 3-х и 5 лет назад.

На представленных кадрах звезда позировала с необычным макияжем, подчеркнувшем ее скулы, а также засветила фигуру еще в процессе похудения, позируя в довольно пикантном наряде.

Также отметим Каменских является любительницей показать откровенные фото, на которых она с радостью демонстрирует стройную фигуру. Отдых на теплом побережье в открытом купальном костюме, провокационные позы, откровенные, а местами даже вызывающие кадры – все это есть в архиве Каменских.

Так, на одном из пикантных фото звезда также подогрела интерес к своей персоне излюбленным образом — опубликовала довольно «горячее» фото.

На представленном фото Настя позировала в пикантной позе в черном белье. Причем сделала фото Анастасия прямо в раздевалке, что отметила под постом в Инстаграм в подписи.

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