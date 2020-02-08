Кристина Асмус продолжает восхищать сеть пляжными снимками

Российская актриса Кристина Асмус, которая прославилась после сериала "Интерны" и оскандалилась после выхода фильма "Текст", сейчас отдыхает с дочерью на Мальдивских островах, пишет Politeka.net

Звезда каждый день в своем Инстаграм делиться впечатлениями об отдыхе, там же она выкладывает яркие и необычные фотографии.

В этот раз актриса попозировала в слитном купальнике и белой шляпке. Асмус сидит за столиком, на котором стоит стакан с мороженым, одной рукой придерживает шляпку, а другой - лакомство.

В подписи к фото Кристина решила признаться, что Мальдивы - это ее любимое место отдыха.

«Не знаю, может это попсово и пошло, но я очень люблю Мальдивы ☀️🌴💦

Это абсолютно моё место. И лето круглый год, и людей мало, и красиво невероятно и это прям моооой ритм!! Когда в Москве ежедневно как белка в колесе, Мальдивы - то, что надо!!», - пишет Асмус.

Поклонники не остались в стороне и принялись комментировать снимок. Многих восхитил купальник актрисы, они поспешили сделать ей комплимент за хороший вкус. Другие пожелали ей хорошего отдыха.

«Вот честно, я за вас очень искренне радуюсь 😍 молодец, что выбрались в отпуск с ребенком! Хорошего вам отдыха!♥️"»

"Когда вижу я Кристинку, сердце бьётся об ширинку "

«Вот честно, я за вас очень искренне радуюсь 😍 молодец, что выбрались в отпуск с ребенком! Хорошего вам отдыха!♥️"»

"Крутой купальник😍🔥" ,"Какой купальник😍😌 Космический❤️🔥"

"Еще бы, за такие роли откровенные можно и на Мальдивы😀😀😀"»

«Красотка😍😌 Шляпа просто огооонь🔥😌», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, конец 2019 года был тяжелым для семьи Асмус. Дело в том, что на все пространство СНГ в сети прогремел скандал по поводу постельной сцены в фильме "Текст" с участием актрисы. Хейтеры "зафукали" Асмус, досталось и Харламову, который поддержал супругу, мол, это же искусство, так что нисего страшного в интимных кадрах нет. Дошло даже до того, что люди писали в соцсетях, что следует забрать у супругов их 5-летнюю дочь - якобы, чему могут научить такие родители.

Отметим, несмотря на шум, постельный скандал не помог Асмус получить главную награду на "Золотом орле-2019" (национальная кинопремия России). В это же время фильм "Текст" в целом стал триумфатором, взяв наивысшую награду - лучший фильм года, лучшую мужскую роль, лучший монтаж и лучшую мужскую роль второго плана. При этом премия за лучшую женскую роль досталась актрисе Виктории Мирошниченко, сыгравшую в " Дылде".

Напомним, что Кристина Асмус в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".

Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.

Также Politeka писала, что исхудалая Асмус изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".