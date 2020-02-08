Украинская певица Анна Седокова, которая уже давно и плотно обосновалась в столице Росии, похвасталась пополнением в семье

На своей странице в Instagram артистка поделилась видео с новым членом семейства, передает Politeka.

На записи возлюбленный певицы Янис Тимма держит в руках щенка американского булли. По словам Анны, малыша зовут Мамба и у него уже даже есть страница в сети.

«Знакомьтесь, наш c @janis.timma сын MAMBA. Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим. Наш калифорнийский парень) Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!!!!!... У нас начинается новая страница в жизни и наша семья становится больше! И обещаю вам это только начало», – пишет звезда.

В комментариях Седокова оправдалась перед поклонниками, почему купила породистого щенка, а не взяла из приюта. Она рассказала, что вместе с Янисом несколько раз приезжала в приют, и в это время и ее, и ее мужчину случайно кусали собаки, а щенки просто разбежались от них.

Когда они хотели таки взять щенка и уже снова собрались в приют, в дороге им позвонили и сказали, что у животного уже есть хозяева.

«И мы решили, что пока не время. И выбрали ту собаку о которой оба мечтали ))) Делить собак на породистых или нет – это так же не правильно и не верно. У каждого своя собака и размер сердца, в которое они могут поместиться. Надеюсь, следующая собака у нас будет из приюта)», – подчеркнула певица.

Ранее мы рассказывали о том, что Анна показала себя без макияжа и в домашнем уютном образе.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом.