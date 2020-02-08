44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова страдает от проблем с суставами

Врачи рекомендуют ей лечь в больницу, но из-за плотного графика Волочкова затягивает с лечением, пишут "Дни.ру".

Как стало известно, у артистки деформирована стопа. Рядом с большим пальцем выросла огромная шишка. Балерина обратилась за помощью в частную клинику в Москве. Хирург подтвердил данную информацию и добавил, что в случае с Анастасией, ей необходима операция.

Тем не менее балерина пока не может решиться на хирургическое вмешательство, так как у нее не будет времени на послеоперационное восстановление. Волочкова практически каждый день выступает со своим шоу "Балерина в зазеркалье".

По словам медика, пэтому они отложили вопрос с "шишкой" до лучших времен.

Примечательно, что за косточку на стопе балерине уже не раз доставалось от хейтеров. Она неоднократно выставляла напоказ в Инстаграм больную ногу. Многие сочли, что это выглядит уродливо. Но артистка высказала мнение, что это только доказывает, как много она трудится.

Ранее мы сообщали, Волочкова поделилась в соцсети фото с травматологом, к которому ходила за консультацией по поводу проблемной ноги. Настя выбрала для похода в больницу странный наряд: на ней короткое черное платье, приспущенное на плечи, так, что видны лямки от бюстгальтера.

"Была сегодня в гостях в лучшей клинике 🏥, у лучшего доктора 👨‍⚕травматолога - ортопеда. Доктор является одним из лучших в России по коррекции деформации стоп...", - написала Волочкова.

Также мы рассказывали, что Волочкова недавно огорошила публику, заявив, что собралась в этом году замуж. По ее словам, жених занимается бизнесом и никогда не был женат, бездетный.

Анастасия объявила о скорой свадьбе на вечеринке по случаю своего дня рождения. Присутствовавший на празднике художник Никас Сафронов (то ли в шутку, то ли серьезно, никто так и не понял) проговорился, что женихом Насти является его старший сын Дмитрий, который живет и работает в Вильнюсе.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной