Украинский артист, композитор Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, рассказал, что думает по поводу запрета выступать в Украине звездам, которые давали концерты в России

Об этом Данилко, который сейчас является жури на украинском Национальном отборе на Евровидение, рассказал в комментарии Telegram-каналу Pavlovsky News.

По словам артиста, он «никак» не относится к инициативе касательно запрета артистам, которые выступали в России, участвовать в Национальном отборе. Он подчеркнул, что ему не интересна политика конкурса в отношении России.

«До этого решите, сканируйте, придумайте законы, в чем выступать, что говорить, что петь, какие анализы – это проверьте все, а мы оценим исключительно песню», - заявил Данилко.

Сам он давно не выступает в России. Говорит – не приглашают.

«Концерты Верки Сердючки в России сняты с 2014 года. Ее уже и не приглашают, знают, что Сердючка не поедет», - признается Данилко.

По его словам, люди, которые организовывают корпоративы, не проводят их в Москве, поэтому артиста часто приглашают выступать в Европу. Он отметил, что в скором времени у него будет разовый концерт в Штутгарте.

«Нас не подставляют, они проводят их в Швейцарии, Швеции, например», - рассказал артист.

Напомним, что звезда Нацотбора Марина Круть поддержала запрет на выступление украинских звезд в России. По ее словам, артисты должны иметь гражданскую позицию. По мнению певицы, в Украине достаточно возможностей для карьерного роста.

Отметим, что девушка со своим номером стала лидером первого полуфинала Нацотбора. Она спела песню «99» под сопровождение бандуры.

Напомним, что интимные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть: «Идеальная пара».

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