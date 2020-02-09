Украинский артист, композитор Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, рассказал, что думает по поводу запрета выступать в Украине звездам, которые давали концерты в России

Об этом Данилко, который сейчас является жури на украинском Национальном отборе на Евровидение, рассказал в комментарии Telegram-каналу Pavlovsky News.

По словам артиста, он «никак» не относится к инициативе касательно запрета артистам, которые выступали в России, участвовать в Национальном отборе. Он подчеркнул, что ему не интересна политика конкурса в отношении России.

Андрей данилко

«До этого решите, сканируйте, придумайте законы, в чем выступать, что говорить, что петь, какие анализы – это проверьте все, а мы оценим исключительно песню», - заявил Данилко.

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Сам он давно не выступает в России. Говорит – не приглашают.

«Концерты Верки Сердючки в России сняты с 2014 года. Ее уже и не приглашают, знают, что Сердючка не поедет», - признается Данилко.

Верка Сердючка

По его словам, люди, которые организовывают корпоративы, не проводят их в Москве, поэтому артиста часто приглашают выступать в Европу. Он отметил, что в скором времени у него будет разовый концерт в Штутгарте.

«Нас не подставляют, они проводят их в Швейцарии, Швеции, например», - рассказал артист.

Напомним, что звезда Нацотбора Марина Круть поддержала запрет на выступление украинских звезд в России. По ее словам, артисты должны иметь гражданскую позицию. По мнению певицы, в Украине достаточно возможностей для карьерного роста.

Марина Круть

Отметим, что девушка со своим номером стала лидером первого полуфинала Нацотбора. Она спела песню «99» под сопровождение бандуры.

Напомним, что интимные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть: «Идеальная пара».

Как сообщала Politeka, мама Сердючки поразила видом в купальнике и без макияжа, горячие кадры: «Просто бомба!».

Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки показала своего мужа и поразила видом в обычной жизни: "не узнать".