Чутки про це ходили давно

Популярного українського виконавця Андрія Данилко застукали за пікантним моментом під час відпочинку з актрисою Інною Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Данилко в Instagram.

Так, на першому знімку пара п'є алкоголь на терасі ресторану. На інших знімках пара цілується і демонструє мову на камеру.

Звернемо увагу, що можливість відреагувати на фотографію шанувальників Данилко відсутня – коментарі були закриті.

Раніше ми повідомляли, що мама Вєрки Сердючки вразила змінами у зовнішності.

На знімку Інна пародіює зачіску однієї з американських співачок. На першій фотографії постала темношкіра артистка з високою зачіскою, а на другий - Інна Білоконь з тонесеньким хвостиком, який піднятий вгору.

"ОСЬ ТАК", - підписала Білоконь.

За 13 годин пост "мами Сердючки" зібрав понад 700 лайків та коментарів.

"Блін...клас!🤣🤣🤣", "Супер! Інна, з Новим Роком! Щоб все збулося! Всі мрії та бажання. Привіт Андрію!", "Хвіст трубою", "з новим роком дорога. сміються над собою тільки найсильніші", "Мама жартує. Мама вміє жартувати 🤣", "З Новим роком!🎉🎉🎉Щастя і процвітання вам і вашій родині, Інна Вікторівна!🎁🎄❄🎊❤", "Інночка👍👍👏👏🎉💕💕😍🔥любимо", - написали користувачі.

Повідомлялося, що мама Вєрки Сердючки приголомшила зовнішністю у звичайному житті.

Так, мама Вєрки Сердючки часто ділиться зі своїми передплатниками яскравими кадрами не тільки з концертів і виступів, але і з повсякденного життя.

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