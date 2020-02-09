Певица показала, за что ее полюбили поклонники

Украинская певица Слава Каминская, которая является участницей дуэта «НеАнгелы», показала роскошное тело в откровенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованных кадрах Каминская позирует в гримерке в откровенном платье, которое элегантно подчеркивает ее роскошные формы.

«Кто это у нас такая красивая?» - интересуются у нее.

В ответ на это звезда решила отшутиться, заявив: «Я Слава, российская прости*утка», после чего залилась смехом.

Обратим внимание, что кадры были опубликованы в Сторис, поэтому отреагировать на шутку Каминской ее поклонники не смогли.

Как сообщалось ранее, певица и участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

Чтобы подогреть интерес к собственной персоне и своей личной жизни, которая особенно интересна поклонникам после второго развода, артистка представила фото и видео с отдыха в разделе Стори.

На кадрах Слава позировала вместе с Артемом Ивановым, солистом группы "Инь Ян". И хотя ранее звезда решила не перегибать с резонансным постом, чуть погодя она все же выложила еще дополнительное видео, на котором также позировала в объятиях своего близкого друга и товарища, мило прислонившись к нему.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях

А еще Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» выставила напоказ роскошные формы

Также Politeka сообщала, что раздетая звезда "НеАнгелов" потрясла персиками перед коллегой