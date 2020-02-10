Известная украинская исполнительница Даша Астафьева в мокром белье решила показать, как умеет нырять

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Tiktok звезды.

Так, певица в слоумо показывает, как ныряет в бассейн в окрой майке и белье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какой орешик», «так и просится на грех», приезжай к нам – в проруб поныряем», «плохо прыгнула», «вау, какой идеальный вид», - пишут они.

Как сообщалсь ранее, экс-участница группы NIKITA Даша Астафьева любит сниматься в чувственных и откровенных образах, неизменно восхищая поклонников своими сочными формами и умением соблазнительно позировать.

Однако в повседневной жизни артистка предпочитает удобную одежду, а также нередко обходится без макияжа. Но в большинстве случаев Астафьева привлекает к себе всеообщее внимание именно откровенными кадрами.

Новый откровенный образ певица показала в Instagram, и надо заметить, что он действительно соблазнительный и пикантный. На этот раз звезда продемонстрировала снимок на котором она предстала в прозрачном плаще с черными вставками, которые идеально подчеркнуло ее фигуру.

Под прозрачным плащом на украинской певице только штаны, артистка предпочла не носить белье. Пикантные места она прикрыла надписью.

Певица дополнила торжественный образ свисающими длинными серьгами. Ее волосы уложены в аккуратную красивую прическу. Легкий макияж в нюдовых оттенках сделал образ более естественным.

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