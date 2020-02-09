Украинская певица Слава Каминская откровенно рассказала о своем разводе

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская летом 2019 года развелась с мужем пластическим хирургом Эдгаром. Прошло время и страсти понемногу улеглись, певица решила окунуться в работу и много времени проводит со своими детьми.

Ранее Эдгар рассказывал в интервью одному из СМИ, что причиной развода стала ревность Славы Каминский, а также ее любовь к пластическим операциям. В интервью "Светской жизни", певица решила назвать свою причину развода (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По ее словам она действительно ревновала супруга, но на это были причины и серьезные основания, ведь многие пациентки пытались соблазнить Эдгара.

"Ну конечно! Когда у тебя хороший муж, когда у мужа такая работа, когда к нему постоянно приходят пациентки, которые иногда не очень прилично себя ведут, конечно есть место ревности. Я имела на это основания", – рассказала певица.

Ко всему прочему, она подтвердила, что знает, что некоторые пациенти бывшего мужа приставали к нему. Кроме того, она прокомментировала заявления Эдгара о ее чрезмерном увлечении пластикой. По словам самой певицы, кроме ботокса ее муж не делал с ее телом никаких манипуляций.

Также ранее сообщалось, что украинская певица Слава Каминская, которая является участницей дуэта "НеАнгелы", показала роскошное тело в откровенном наряде.

Так, на опубликованных кадрах Каминская позирует в гримерке в откровенном платье, которое элегантно подчеркивает ее роскошные формы.

"Кто это у нас такая красивая?" - интересуются у нее.

В ответ на это звезда решила отшутиться, заявив: "Я Слава, российская прости*утка", после чего залилась смехом.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях.

А еще Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» выставила напоказ роскошные формы.

Также Politeka сообщала, что раздетая звезда "НеАнгелов" потрясла персиками перед коллегой.