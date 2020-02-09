Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория заметно повзрослела

Девочка показалась публике в эффектном наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram юной знаменитости.

Дочь короля российской эстрады покрасовалась в пышном наряде в свой день рождения. Личные архивы Аллы-Виктории получились очень яркими - она позировала в мини-тиаре и платьице из фатина с "волшебной" палочкой феи в руках.

Как известно, дочери известного российского артиста всего восемь, но девочка уже имеет большущий гардероб и множество ярких, а местами - и дорогостоящих нарядов. Фолловеры юной знаменитости в комментариях отметили, что малышка живет в роскоши и по манере преподнести себя публике - уже очень похожа на своего звездного отца:

"Маленькая актриса"

"Красавица"

"Прелесть просто"

Напомним также, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметила свой восьмой день рождения. Праздник состоялся в стиле любимой диснеевской истории девочки «Алладин». Мероприятие посетила и актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном:

«…опоздали… приехали через два часа после начала торжества». Но это пышный праздник не испортило, все веселились до упаду.

На праздник явилось множество звезд – Ани Лорак с дочерью Софией, Тимати с дочкой Алисой, Яна Рудковская с Сашей Плющенко, Сергей Лазарев с сыном Никитой, Андрей Малахов и многие другие. Но по словам Эвелины Бледанс, проигнорировала мероприятие сама примадонна российской и постсоветской эстрады Алла Пугачева, по слухам в СМИ, Киркоров очень ждал свою бывшую жену на празднике у дочери.

К слову, по тем же слухам в россСМИ, имя Алла-Виктория для дочурки артист выбрал не случайно, намекают журналисты на Пугачеву.

Напомним, страшная беда случилась в семье невесты Киркорова Успенской, даже Лобода не сдержалась.

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