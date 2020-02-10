34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", заняла одно из судейских мест во время кастинга на конкурс красоты "Мисс Россия-2020"

Как передает Politeka.net, девушка поделилась кадрами события в своем микроблоге в Инстаграм. Котова, будто Барби, предстала в ярком розовом цвете. На артистке пиджак сочного оттенка, который выгодно подчеркнул зону декольте, от которой невозможно отвести взгляд. Идеальная укладка и яркий макияж дополнили образ.

Отметим, это не первый опыт в конкурсах красоты для Котовой, ведь она сама не то, чтобы принимала участие, а даже победила. Так, певица стала "Мисс Россия" в 2006 году.

"Вчера в сторис показала процесс кастинга на конкурс «Мисс Россия 2020» @miss_russia_org. Влиять на судьбу человека, на его самооценку и будущее, сидя в жюри, всегда не менее сложно, чем участвовать в конкурсах красоты. ❤

Хорошо, что с красивым образом, с разбором косметички, с пониманием своего цветотипа нам всегда могут помочь профессионалы. Поэтому, пока мне делали макияж и укладку, мы с девочками из салона придумали, как помочь остальным девушкам в бьюти-вопросах! В салоне состоится полезный эфир, на котором они определят цветотип и подберут косметику для одной из желающих!", - подписала фото Котова.

Поклонники засыпали артистку комплиментами, спрашивая, не хочет ли она вновь поучаствовать в конкурсе красоты.

"Красавица моя, тебе хоть снова на конкурс! Ты только хорошеешь."

"Вы сама как Мисс Россия-2020😍"

"Татьяна ,а почему ты сама не участвуешь?"

"Ну какая же кукла слов нет, чистая энергетика ❤️"

"Кто эта волшебная женщина 🔥"

"какая вкусненькая"

Ранее мы сообщали, Котова соблазнила поклонников внешним видом в прозрачной кофточке. Девушка заговорила о том, что значит быть взрослым.

"У каждого рано или поздно наступает момент, когда ты не пытаешься кому-то угодить и что-то доказать. Когда ты не хочешь быть лучше только ради или для кого-то. Когда нравится только то, что любишь, без неожиданных движений и появлений, без нарушенных планов и графиков. 💔"

Напомним, пышногрудая экс-ВИА Гра засветила пикантные места в кружевном белье

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра приподняла платье и показала самые интересные места