Российская спортсменка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала, как пьет водку

Видео женщина опубликовала в сториз на своей странице в Instagram, сообщает Politeka. Татьяна Навка, одетая в теплое платье, подчеркнутое модной поясной сумкой от Louis Vuitton, стоит на улице около самовара, сделанного изо льда. На импровизированном столе налиты стопки водки, а также лежит закуска. Навка держит в руках стопку водки и кусочек сала.

«Дорогие друзья, всем желаю здоровья. Потому что водочка и сало..Что может быть прекраснее на свежем воздухе», - отметила Навка.

После этого звезда фигурного катания съедает сало и отпивает водку.

Так в сториз нет возможности комментировать видео, поклонники не смогли оставить свое мнение по поводу такой смелой выходки спортсменки.

Отметим, что на днях Татьяна Навка опубликовала фото со своими подругами Светланой Бондарчук и Ольгой Слуцкер. На фото Навка и Бондарчук склонились на грудь Слуцкер и попытались потрогать ее руками.

«Женская дружба, она такая... Без зависти, но с юмором!», - написала Навка.

В комментариях к посту отметили, что такие шутки не подходят жене пресс-секретаря президента России.

«Таня шутите так дома, не забывайте Ваш муж Песков, пресс секретарь Президента России», - написал анонимный пользователь.

Другой пользователь отметил, что Слуцкер на фото выглядит не очень, а со стороны Татьяны некрасиво выставлять такие фото: «Не очень то выглядит Ольга Слуцкер..себя бы вы в таком виде не выставляли бы наверно».

Но поклонники спортсменки шутку оценили.

«Приколистки», «Веселые красотки», «Смешные», «Ох девчата!!! Такие красивые, молодые!!! Дружные!», «Лишь бы пресс-секретарю нравилось!», - пишут фолловеры.

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