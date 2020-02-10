Многие звезды украинской и российской эстрады начинали свою карьеру в музыкальных группах

Уйти из успешного музыкального коллектива – большой риск, но для карьерного роста это необходимо. Многие знаменитости уходили из популярных групп, чтобы стать сольными исполнителями, но у них ничего не получилось. Есть те, кому повезло гораздо больше. Они рискнули, начали сольную карьеру и не прогадали.

Politeka.net, сделала подборку украинских и российских знаменитостей, которые начинали музыкальную карьеру будучи солистами групп. Мы напомним вам, как они выглядели в прошлом.

Сергей Лазарев

В начале 2000-х талантливые парни Сергей Лазарев и Влад Топалов разбили не одно девичье сердце. Главное, что должны были решить девушки в тот период, – кто симпатичнее из «Смэш»: тёмненький или светленький. А сколько было страданий, когда в конце 2004 года дуэт «Smash!!» распался.

В 2005 году Лазарев вернулся с сольным альбомом и хитом «Даже если ты уйдёшь». В последующие годы Сергей спел десятки хитов, дважды участвовал в конкурсе «Евровидение», где оба раза занимал третье место.

Светлана Лобода

До того, как Светлана Лобода начала сольную карьеру, она четыре месяца гастролировала в составе коллектива «ВИА Гра» вместе с Верой Брежневой и Надеждой Грановской. У нее были рыжие волосы, менее объемные губы и немного другие наряды.

Превращение Светланы в секс-бомбу началось сразу после ухода из «ВИА Гры».

Волосы певицы оставались рыжими до встречи с продюсером Нателлой Крапивиной. В 2011 году Светлана кардинально сменила имидж, перекрасив волосы из рыжего в светлый. С тех пор они остаются такими по сей день.

Даша Астафьева

В 2017 году Даша Астафьева заявила, что теперь будет выступать как сольная певица, а не участница группы Nikita. Символом начала нового этапа творчества Астафьевой стал выпуск песни «Свадьба», которую Дарья презентовала уже как самостоятельная исполнительница.

Но модельным и музыкальным бизнесом талантливая Даша Астафьева не ограничивалась. Девушка попробовала себя в роли телеведущей развлекательной программы «Кино», затем вела прогноз погоды на телеканале «М1». Также девушка стала автором рубрики в печатном издании «БЛИК».

Настя Каменских

В середине осени 2017 года дуэт Потапа и Насти объявил о паузе. С этого времени Каменских занялась сольным проектом NK. Для поклонников певицы эта аббревиатура не стала новостью. Ранее Настя уже записывала сольные композиции под этим ником, а также зарегистрировала NKblog, в котором рассказывает о принципах здорового образа жизни и занятиях спортом.

Анастасия периодически выезжает в Европу, где продвигает испаноязычные песни, посещая телешоу и выступая на радио. А ее хит на испанском языке Peligroso украинской певицы Насти Каменских NK вошел в топ чарта авторитетного журнала Billboard.

TAYANNA

Исполнительница проработала 4 года в группе «Горький шоколад» и ушла по собственной воле, заплатив 50 тысяч условных единиц отступных.

Талантливая певица дважды брала участие в вокальном конкурсе «Голос Країни», где ее заметил Алан Бадоев с которым она начала сотрудничать. 2017 год стал для TAYANNA самым успешным в карьере. Альбом «Тримай мене» был назван музыкальными критиками «лучшим украинским релизом года», а лид-сингл «Шкода» ворвался в теле- и радио-хит-парады.

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