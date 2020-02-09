Андрею Данилко пришлось ответить на щепетильный вопрос

Популярный украинский певец и композитор Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, не обошел вопрос относительно стиля. Он наконец объяснил, почему не выходит из дома без головного наряда.

Как известно, 8 февраля в Украине стартовал первый полуфинал Национального отбора Евровидения-2020. Шоу приковало внимание тысяч украинцев, ведь в результате голосования судей и зрителей определится имя вокалиста, который будет представлять государство в Амстердаме, на главном песенном конкурсе года.

на Этот раз кресла судей заняли Тина Кароль, Виталий Дроздов и Андрей Данилко, который стал традиционным экспертом на шоу Нацотбора.

Он постоянно с’является перед камерами в неизменной кепке и черной рубашке или кофте. В прямом эфире артист объяснил, почему его стиль остается неизменным.

«Как человек всегда занят, у меня много шапок. Это "спецовка". Вы же не говорите врачу, почему он всегда в белом. Мне так удобно. Уже даже говорят: "Почему ты оделся как Данилко"», – отметил певец.

Напомним, что украинский артист, композитор Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, рассказал, что думает по поводу запрета выступать в Украине звездам, которые давали концерты в России. По словам артиста, он «никак» не относится к инициативе о запрете артистам, которые выступали в России, участвовать в Национальном отборе. Он подчеркнул, что ему не интересна политика конкурса в отношении России.

«До этого решите, сканируйте, придумайте законы, в чем выступать, что говорить, что петь, какие анализы – это проверьте все, а мы оценим исключительно песню», - заявил Данилко. Сам он давно не выступает в России. Говорит – не приглашают.

«Концерты Верки Сердючки в России сняты с 2014 года. Ее уже и не приглашают, знают, что не поедет Сердючка», - признается Данилко.

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