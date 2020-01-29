Артист в сумнівах, але все ж, до одного певного варіанту схиляється більше

Євробачення-2020 стає все більш обговорюваною темою серед українців – багато хто з них, на словах, дуже підтримують кандидатуру Андрія Данилка на повторну його «відправку» на пісенний конкурс, але, як виявилося на ділі, і навіть побічно, задіявши президента України, питання не вирішилося. Пізніше і сам Данилко невиразно, але розставив всі крапки над «і» у темі

Як відомо, петицію №22/081692-еп розміщено на сайті глави держави і вона пропонує українцям повторно відправити Вєрку Сердючку на Євробачення. Автор петиції упевнений, шанси на перемогу – високі:

«Разом з перемогою конкурс "Євробачення" приїжджає в країну-переможницю. Якщо у футболі нам ще не скоро світить підняти кубок над головою, то на Євробаченні в цьому році ми точно можемо перемогти. Вєрка Сердючка для фанів цього конкурсу - ікона, вона може просто вийти на сцену і забрати перемогу додому». Але, поки що, схоже, шанси на поїздку Сердючки не високі: за два дні петиція зібрала всього 100 голосів з 25 тисяч необхідних. Але автор «не здається»:

«…в поєднанні з такою піснею (Make it Rain champagne, свіжий новорічний хіт Сердючки - ред.) розірве Європу вщент. Це відмінний шанс об'єднати народ навколо спільної перемоги», - вважає однофамілець і тезка відомого лідера «Правого сектору» Дмитро Ярош й додає:

«Нам треба взяти приклад з Швеції, де вище керівництво країни заради перемоги обрало групу ABBA в 1974 році і подарував людям таку бажану перемогу. Зробивши перерву в минулому році, треба повертатися тріумфально, щоб всі зрозуміли, що без України Євробачення - це не те», - зазначив Ярош і попросив підтримати петицію і допомогти участі Андрія Данилка в Євробаченні-2020 в якості представника нашої країни.

Сам Андрій Данилко пізніше озвучив свою думку з приводу, щоправда, дещо неооднозначно:

«Ми живемо в країні мрії, в країні в смартфоні, де можуть бути всякі сюрпризи! Може, Вєрка Сердючка та хоче поїхати, а от Андрій Данилко проти!», - зазначив він для журналістів, за деякими джерелами українських ЗМІ, на Вечорі прем'єр з Катею Осадчою, де раніше презентував свій новий хіт.

Нагадаємо також, Андрій Данилко вперше за тривалий час записав нову пісню.

На Youtube з'явився запис нової пісні артиста під назвою «Make It Rain Champagne».

Після тривалого творчої та авторської перерви – практично 6 років – танцювальний трек був явлений публіці. Публіка виявилася вдячною, і вже через добу після публікації, шанувальники буквально обсипали виконавця компліментами:

«Шикарний хіт, що одразу тягне підспівати та покружляти! Сподіваюся побачити багатий кліп з голими самцями під бризками шампані!!!!! Люблю-обнімаю, спасибі за настрій))))»

«абсолютно новий рівень, браво!!»

«Чітка пісня)»

«Легенда повернулася!»

«Господи, як я цього чекала😍😍😍»

Як відомо, прем'єра поза мережею відбулася раніше - Вєрка Сердючка представила пісню під час «Вечора прем'єр з Катериною Осадчою». Вже тоді публіка вибухнула в захваті і двічі під час концерту кликала Данилка та його команду з виходом на біс.

Нагадаємо про "сумасшествие" Кондратюка і "розрив" від Сердючки

А ще Politeka писала, що мама Сердючки вразила зовнішністю у звичайному житті

Також Politeka повідомляла, що Сердючка спантеличила заявою про Євробачення і дала українцям надію