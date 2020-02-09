Муж солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал постельные кадры

На кадрах можно увидеть Владимира в футболке. Он желает всем спокойной ночи, а после этого показывает Надю. Она лежит рядом в постели совсем без одежды и сразу начала возмущаться и просить прекратить снимать. После этого закрыла лицо рукой. Но ничего такого не удалось увидеть на кадрах, ведь Дантес снимал ее со спины, хотя она и была без одежды в ролике. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все, спокойной ночи. Завтра продолжим", - написал Владимир под роликом.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под видео. Все из-за того, что оно было опубликовано в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надя Дорофеева и телеведущий Дмитрий Комаров отчитались о средствах, которые собирают на помощь маленькому мальчику.

«Сбор продолжился. Мы глубоко признательны каждому из вас за отзывчивость, доброту и неравнодушие, за каждый цент. После эфира к сбору еще раз подключился наш друг, дизайнер Андрей Тан отправил на счет еще 120 000 грн с продажи благотворительных новогодних мышек, которые были проданы на момент эфира. Благодаря каждому из вас, учитывая все предыдущие пожертвования, мы с вами собрали уже 1 555 000 грн, (примерно 56 000 евро). Вот такой подарок малышу на день рождения (25 января ему исполнилось я года)», - отметил он.

Сообщалось, что солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая снимки в Инстаграм.

Как известно, недавно Надя вернулась со своего отпуска, который провела со своим супругом Владимиром Дантесом. По возвращению с отпуска звезда уже успела удивить новой сменой имиджа.

Напомним, Дорофеева восхитила романтичным образом, засветившись перед камерой

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