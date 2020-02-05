Известный украинский певец Владимир Дантес, муж солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой, показал кадры, где его испачкали в грязи и "разбили" тарелку об голову

На кадрах Дантеса поет свой новый хит "Более или менее", а в этот момент в него бросают разными вещами и грязью. Довольно быстро Владимир стал грязным. А после этого об его лицо "разбивают" тарелку. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку Нади Дорофеевой.

Она опубликовала в сторис публикацию Макса Назарова, украинского известного телеведущего, который решил подшутить над Владимиром:

"Подруги Нади бьют Вову тарелкой об голову. Держись, бро", - подписал кадры телеведущий.

Дорофеева сразу же ответила подписью: "За что???"

Фанаты не смогли оценить данную публикацию или написать комментарии. Но клип на песню "Более или менее" уже собрал 60 тысяч просмотров на Ютуб-канале. Его там опубликовали в среду, 5 февраля.

Ранее мы сообщали, что украинский певец Владимир Дантес рассказал, как радует свою жену Надежду Дорофееву.

По словам Дантеса, в начале отношений они с Надей оставляли друг другу рисунки с письмами на небольшие праздники, а также покупали что-то экзотическое.

«Готовили праздничный ужин с чем-то непозволительно экзотическим...например, манго. Я помню те дни, когда поужинать в ресторане - было невероятно дорого. И один раз в месяц (это обычно было 5е число) мы себе это позволяли. Так было классно видеть друг друга счастливыми, так как это было что-то невероятное.. недосягаемое..», - вспоминает Дантес.

По его словам, им удалось сохранить эти чувства и продолжать радоваться подаркам друг друга, хоть они и стали более дорогими. Певец рассказал, что Надя часто дарит ему подарки, на которые ему всегда жалко денег.

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