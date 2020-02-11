Звезда "Квартала 95", певица Марта Адамчук предстала в черном платье с открытой спиной

Звезда часто публикует фото в подобных нарядах и во всех них выглядит великолепно, пишет Politeka.net.

Так, некоторое назад Марта позировала, стоя спиной к фотографу. Вид сзади, конечно, впечатляет. Оголенная спина привлекала взляд, к тому же через всю спину шли две черные лямки, которые тянулись к переду платья. На плече Адамчук - нечто похожее на кончик большого черного банта.

Низ платья обтянул упругие формы певицы, а также подчеркнул тонкую талию.

Марта приподняла голову и убрала волосы за ушко, приоткрыв красивую серьгу с крупным камнем. Девушка улыбнулась: "Просто королева".

"Мечтая увидеть Париж ♥", - подписала снимок Марта.

За 10 часов пост собрал более 500 лайков и немного комментариев.

"как же я кайфую от твоего голоса ❤️🙌🏾❤️", - написала одна из пользовательниц сети.

Напомним, Марта Адамчук надела платье с открытой спиной без лифчика. Девушка сверкнула голой частью тела, немного обернувшись к фотографу. Ее роскошный образ завершили массивные блестящие серьги, которые касались ее плеч.

Адамчук широко улыбалась. На ней была красная помада, это единственное, что выделялось в макияже.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук поразила внешностью. Звезда опубликовала студийное фото, на котором позирует в белой блузе с оригинальными рукавами, надетой на черную майку, черных длинных перчатках, черных брюках и зеленых босоножках.

Образ дополняет светло- розовый парик, закрывающий практически половину лица девушки.

В целом образ выглядит смело, дерзко и очень стильно.

Напомним, Марта Адамчук позировала в черно-белом пальто, юбке и кофте из сеточки, сквозь которую можно легко увидеть нижнее белье.

Актриса дополнила образ элегантной укладкой волос. На фоне можно увидеть других людей, но они были размыты фокусом.

Фанаты успели поставить почти 300 лайков и написать несколько комментариев.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук позировала в белом топе с большим вырезом.

Несмотря на то, что фото нецветное, все же виден яркий макияж звезды "Женского квартала".

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