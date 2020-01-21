Известная украинская артистка Марта Адамчук, участница "Квартала 95", похвасталась новым образом на фоне огромной картины

На снимке Марта позирует в белом платье. Она расположилась на диване, а перед ней стоял журнальный столик и еще два кресла. На фоне можно заметить огромную картину с пейзажем. Одно плечо Адамчук оголила для фото и можно увидеть, что артистка совсем забыла о белье. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько сотен лайков под кадром. Также фолловеры заметили, что фото получилось очень красивым.

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", показала новое фото в черном платье.

Марта в этот раз позировала напротив входа в ресторан в черном платье. Она немного пригнулась от смеха и взялась за живот. Адамчук позировала в черном платье с открытой спиной, а образ дополнила большими серьгами, которые доставали до плечей.

Фанаты успели поставить более 200 положительных отметок фото. Также один подписчик написал, что Марта очень красиво выглядит.

Сообщалось, что красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом.

"Уже мое третье свадебное платье за этот год. Чтобы мало не показалось :)) Наша фея @tverdohleb_k создала очередные шедевры - бэкстейдж со съемок @zhenskiykvartal_official. Спасибо, люблю", - написала Марта.

Стоить отметить, что также Адамчук опубликовала фото в роскошном вечернем платье, оголяющем ее спинку.

За несколько часов пост артистки собрал почти 500 лайков и небольшое количество комментариев.

"Люблю, кайфую , мурашками прерываюсь от голоса твоего))))", "это платье тебе так идет, наша звездочка.😘", "Классные фото - удовольствие и улыбка :)", "нарэчэна!?", - написали подписчики.

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