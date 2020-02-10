Из-за конфликта с дочерью и шумихи в прессе состояние артистки Любви Успенской постоянно ухудшается

Об этом сообщают Дни.Ру

В СМИ продолжают обсуждать конфликт певицы Любови Успенской с ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной. В новом выпуске программы "Звезды сошлись" официальный представитель певицы, адвокат Александр Бенхин признал, что шумиха крайне негативно действует на Любовь.

Успенскую сильно задел скандал с якобы имевшими место обвинениями Татьяны Плаксиной в адрес матери. Дочь заявила, что певица оказывала на нее сильное моральное и даже физическое давление.

"Люба себя чувствует отвратительно. С каждой передачей особенно, с каждым выходом в эфир все хуже и хуже... Реально! Это не понты и не притворство. Она просто человек такой..." – сообщил юрист.

При этом на Успенскую действует не только конфликт с родной дочкой, но и общее внимание публики к ее жизни.

"Это и клевета и потеря деловой репутации и проникновение в частную жизнь... Я не считал таблетки, но я видел, что она под капельницами. Она реально очень переживает. Она реально на полной измене...", – рассказал Бенхин.

При этом адвокат утверждает, что дочь Татьяна также переживает за мать и они уже нашли общий язык.

В издании отмечают, что примирение могло произойти перед отъездом Татьяны Плаксиной в Америку, где проживает отец девушки. "На данный момент у них нет проблем. Они обнимаются, целуются, в общем, они одно целое", – объявил представитель артистки.

Ранее мы уже сообщали, что Татьяна Плаксина обвинила мать в жестоком обращении, потому что якобы принудительно удерживала ее в клинике для душевнобольных, а Любовь Успенская, в свою очередь, заявила, что команда программы воспользовалась нестабильным душевным состоянием Татьяны ради хайпа, похитив ее для съемок, а на нее саму оказывалось психологическое давление.

Напомним, больную дочь Успенской облили грязью после побега в США.

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