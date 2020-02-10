Украинский певец Владимир Дантес опубликовал пикантное фото ко Дню Святого Валентина
Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. Дантес, который недавно вернулся на сцену с яркой песней «Тебе уже 30», решил провести среди своих поклонников конкурс ко Дню всех влюбленных. При чем конкурс он будет проводить только среди совершеннолетних пользователей сети. Задача конкурса в том, чтобы написать свою самую нелепую историю расставания.
Пост с описанием конкурса он сопроводил очень необычным фото. Артист оделся в шелковый халат, улегся на кровать в необычной для мужчины позе и оголил грудь.
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Поклонники оценили фото артиста. За 2 часа пост собрал более 22000 лайков. Оценила пост и звездная жена Дантеса – солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева. Она подписала пост мужа одним словом: «Секс», добавив к комменту смеющийся смайлик.
Не сдержалась и коллега Дорофеевой, певица Настя Каменских. Она оставила под постом артиста огонечки.
«Настя, мне кажется, что ты тоже можешь поучаствовать!)», - написал шутя Дантес.
Поклонники артиста стали активно делиться своими историями из жизни:
«Самая нелепая история расставания случилась со мной, когда я поняла, что все это время мы, оказывается, и не встречались. Пара-пара-пам»,
«В игре sims создали семью как аналог наших отношений, и пока она в игре была на работе я присунул служанке».
Другие пользователи сети решили не делится историями, а прокомментировать фото артиста.
«Не секс», «Выложить такую фотку в день смерти Пушкина! Ах, Дантес..», «Та ну блин перебор..», «Прости господи... Увидишь такую фотосeссию. Да уж, это прeкрасно», - отмечают поклонники.
Напомним, что Дантеса избили прямо на съемках, грязный артист напугал внешним видом: "За что?".
Как сообщала Politeka, Дантес показал, как развлекается с женой без одежды в постели: "Ничего себе".
Также Politeka писала, что Надежда Дорофеева удивила снимком с округлившимся животом во время отдыха: "Поправилась или...".