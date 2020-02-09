Чоловік солістки групи "Час і Скло" Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав постільні кадри

На кадрах можна побачити Володимира у футболці. Він бажає всім спокійної ночі, а після цього показує Надю. Вона лежить поруч в ліжку зовсім без одягу і відразу почала обурюватися і просити припинити знімати. Після цього закрила лице рукою. Але нічого такого не вдалося побачити на кадрах, адже Дантес знімав її зі спини, хоча вона і була без одягу в ролику. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Все, добраніч. Завтра продовжимо", - написав Володимир під роликом.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під відео. Все із-за того, що воно було опубліковано в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Надя Дорофєєва та телеведучий Дмитро Комаров відзвітували про кошти, які збирають на допомогу маленькому хлопчикові.

«Збір продовжився. Ми глибоко вдячні кожному з вас за чуйність, доброту і чуйність, за кожен цент. Після ефіру до збору ще раз підключився наш друг, дизайнер андре Тан відправив на рахунок ще 120 000 грн з продажу благодійних новорічних мишок, які були продані на момент ефіру. Завдяки кожному з вас, враховуючи всі попередні пожертви, ми з вами зібрали вже 1 555 000 грн (приблизно 56 000 євро). Ось такий подарунок дитині на день народження (25 січня йому виповнилося я року)», - зазначив він.

Повідомлялося, що солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи знімки в Instagram.

Як відомо, нещодавно Надя повернулася з відпустки, яку провела зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. По поверненню з відпустки зірка вже встигла здивувати новою зміною іміджу.

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