Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік солістки "Время і стєкло" Наді Дорофеєвої, показав кадри, де його забруднили в грязі і "розбили" тарілку про голову

На кадрах Дантеса співає свій новий хіт "Більше чи менше", а в цей момент у нього кидають різними речами і брудом. Досить швидко Володимир став брудним. А після цього про його особу розбивають тарілку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку Наді Дорофєєвої.

Вона опублікувала в сторіс публікацію Макса Назарова, відомого українського телеведучого, який вирішив пожартувати над Володимиром:

"Подруги Наді б'ють Вову тарілкою об голову. Тримайся, бро", - підписав кадри телеведучий.

Дорофєєва відразу ж відповіла підписом: "За що?"

Фанати не змогли оцінити дану публікацію або написати коментарі. Але кліп на пісню "Більше чи менше" вже зібрав 60 тисяч переглядів на Youtube-каналі. Його там опублікували в середу, 5 лютого.

Раніше ми повідомляли, що український співак Володимир Дантес розповів, як тішить свою дружину Надію Дорофєєву.

За словами Дантеса, на початку відносин вони з Надею залишали один одному малюнки з листами на невеликі свята, а також купували щось екзотичне.

«Готували святкову вечерю з чимось недозволено екзотичним...наприклад, манго. Я пам'ятаю ті дні, коли повечеряти в ресторані - було неймовірно дорого. І один раз на місяць (це зазвичай було 5е число) ми собі це дозволяли. Так було класно бачити один одного щасливими, так як це було щось неймовірне.. недосяжне..», - згадує Дантес.

За його словами, їм вдалося зберегти ці почуття і продовжувати радіти подарункам один одного, хоч вони і стали більш дорогими. Співак розповів, що Надя часто дарує йому подарунки, на які йому завжди шкода грошей.

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