Популярная украинская певица MARUV удивила строгим и одновременно откровенным образом в нижнем белье
Артистка Анна Корсун, больше известная под своим сценическим псевдонимом MARUV, любит удивлять поклонников дерзкими образами и откровенными фотосетами.
Этот раз не стал исключением. Как сообщает Politeka, в разделе Сторис своего Инстаграм певица поделилась новым соблазнительным фото.
На черно-белом снимке MARUV позирует в строгом костюме и стильной шляпе. При этом пикантности ее образу добавляет то, что под расстегнутым пиджаком звезды нет ничего кроме тонкого кружевного лифчика.
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Роковой образ MARUV дополняет яркий макияж и увесистые украшения.
К сожалению, поклонники звезды не смогли прокомментировать снимок, ведь в разделе Сторис отсутствует такая возможность.
До этого мы писали о том, что MARUV на своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.
В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни. Этот раз не стал исключением.
После завершения отдыха в Дубае артистка принялась за работу, о чем активно оповещает в разделе Стори в Инстаграм.
Однако, не обходится и без курьезных кадров – к примеру, несколько часов назад звезда удивила пикантным видом с коллегой. На одних фото они позировали вместе, говоря в камеру. На других – звезда соблазнительно склонилась над артистом в маске. Одета Анна в темные колготки, короткое платье и обувь темного оттенка на тонком каблуке.
Поскольку кадры Анна представила в специальном разделе в Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.
Напомним, MARUV потрясла интимными местами перед молодым мужчиной: "А что между ног держит?".
Как сообщала Politeka, дерзкая MARUV оголилась среди джунглей, украинцы вне себя: "Уже рамок не видишь".
Также Politeka писала, что сочная MARUV дерзко наклонилась в черных чулках и засветила, что у нее под юбкой: «бесстыдница».