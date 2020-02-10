Популярная украинская певица MARUV удивила строгим и одновременно откровенным образом в нижнем белье

Артистка Анна Корсун, больше известная под своим сценическим псевдонимом MARUV, любит удивлять поклонников дерзкими образами и откровенными фотосетами.

Этот раз не стал исключением. Как сообщает Politeka, в разделе Сторис своего Инстаграм певица поделилась новым соблазнительным фото.

На черно-белом снимке MARUV позирует в строгом костюме и стильной шляпе. При этом пикантности ее образу добавляет то, что под расстегнутым пиджаком звезды нет ничего кроме тонкого кружевного лифчика.

Роковой образ MARUV дополняет яркий макияж и увесистые украшения.

К сожалению, поклонники звезды не смогли прокомментировать снимок, ведь в разделе Сторис отсутствует такая возможность.

До этого мы писали о том, что MARUV на своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни. Этот раз не стал исключением.

После завершения отдыха в Дубае артистка принялась за работу, о чем активно оповещает в разделе Стори в Инстаграм.

Однако, не обходится и без курьезных кадров – к примеру, несколько часов назад звезда удивила пикантным видом с коллегой. На одних фото они позировали вместе, говоря в камеру. На других – звезда соблазнительно склонилась над артистом в маске. Одета Анна в темные колготки, короткое платье и обувь темного оттенка на тонком каблуке.

Поскольку кадры Анна представила в специальном разделе в Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.

Напомним, MARUV потрясла интимными местами перед молодым мужчиной: "А что между ног держит?".

Как сообщала Politeka, дерзкая MARUV оголилась среди джунглей, украинцы вне себя: "Уже рамок не видишь".

Также Politeka писала, что сочная MARUV дерзко наклонилась в черных чулках и засветила, что у нее под юбкой: «бесстыдница».