Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Не так давно Анна удивила заявлением – она со своим молодым возлюбленным Янисом Тиммой ждет пополнение! После звезда объяснила, что они вместе завели собачку – нового домашнего любимца. Тем не менее, подогревать интерес к собственной персоне довольно резонансным образом Анна не устает и в разделе Стори решила выставить несколько "беременных" фото.

Хотя на самом деле под футболкой якобы беременной Анны просто уютно спрятался Янис. На снимке также видно, что звезды позируют в пижамах, пристроившись на диване и отдыхая после работы.

Днем ранее Седокова рассказала про своего домашнего любимца. По словам Анны, малыша зовут Мамба и у него уже даже есть страница в сети. На представленных кадрах пара очень счастлива и даже поцеловалась, мило прижавшись друг к другу.

Вот что ответили пользователи:

«Какой он хороший!!! И пёс тоже классный 😍😂», «Я мечтаю увидеть вашего ребенка, это будет самый красивый плод любви ❤️», «А почему не из приюта собачка?», «Он Папа Гектора?», «Какие вы милые 😍😍🙌🏼», «Про беременность правда?», «Мамба просто шикарен и позитивчик такое же, как и Вы ♥️», «Носки зачет🔥».

"Знаю, что это не по правилам инсты! Но через минуты две, я поднимусь в небо на своём самолете и буду безумно гордиться собой и своими людьми! Сегодня был невероятный день, а завтра будем ещё лучше ! Горжусь своей семьей, которая с каждым днём становится больше!!!!! Все ! Я взлетаю !!!!!!!!! Люблю !!!", - также отметила ранее Анна.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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