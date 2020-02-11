Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха звезда вернулась домой, в Киев и принялась активно тренироваться и хвастаться кадрами, сделанными в спортзале. Причем после походов в зал певица любит делать забавные видео и хвастаться фигурой перед камерами.

К примеру, сегодня в Инстаграм появился подобній ролик, на котором Анастасия в белом топе и черніх лосинах потанцевала перед камерой и показала всю себя на коротеньком видео.

Стоит отметить, по словам самой Анастасии, сбросить лишний вес она хотела еще тогда, когда была ребенком – с самого детства певица была довольно крепкого телосложения. В одном из своих интервью знаменитость как-то отметила, что из-за лишнего веса у нее раньше было довольно много комплексов и она была неуверенным в себе человеком.

В последнее время звезда постоянно выкладывает ролики из приложения "Тик-Ток", экспортируя их в Инстаграм и подогревая интерес к своим новым песням.

Для этого звезда не только оставляет различные ссылки в постах в качестве рекламы, но еще и сама меняет имидж один за другим, чтобы на представленную мини-рекламу было интересно смотреть.

К примеру, в этот раз артистка позировала в одном белье и поэтапно показывала, как одевается для прогулки в свободный от работы день.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год

А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев

Также Politeka сообщала, что Каменских сотворила с Потапом невероятное